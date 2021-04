Puglia Sounds Plus, altri 92 progetti finanziati con il bando 2020/2021

Sono 92 i progetti musicali finanziati per la terza scadenza degli avvisi pubblici nell’ambito di Puglia Sounds Plus, la linea di intervento per sostenere e rilanciare il comparto musicale messa in campo da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese: i nuovi interventi, nello specifico, hanno riguardato 19 produzioni multimediali, 42 tour italiani per un totale di 170 concerti e 31 progetti di circuitazione per un totale di 78 concerti in Puglia. L’elenco dei progetti finanziati è disponibile a questo indirizzo .

I 92 progetti musicali finanziati tramite la terza tranche di interventi si vanno a sommare ai 224 finanziati dalle prime due scadenze per un totale di 316 tra nuove produzioni discografiche, produzioni multimediali in streaming, tour e concerti in Puglia e in Italia che, considerata l’emergenza sanitaria, si potranno realizzare entro il 15 novembre 2021.

Sempre nell’ambito della medesima iniziativa il Teatro Fava di Modugno è stato ammesso alla terza scadenza dell’avviso pubblico Circuito dei luoghi Puglia Sounds 2020/21 aggiungendosi ad Auditorium Laboratorio Urbano Giovani Open Space di Barletta, Cantieri Teatrali Koreja di Lecce, Officine Cantelmo di Lecce, Nuovo Cinema Elio di Calimera, Castello Volante di Corigliano, Officina degli Esordi di Bari, Politeama Italia di Bisceglie, Club 1799 di Acquaviva delle Fonti e AncheCinema di Bari, spazi ammessi dalle precedenti scadenze.