‘Riaccendiamo la musica’: oggi il webinar di FEM e Rockol con Franz Di Cioccio, Omar Pedrini e…

Perché editori e autori, non necessariamente legati alle attività in presenza, hanno patito esattamente come promoter e lavoratori dello spettacolo le misure di confinamento anti-contagio?

Di questo - e altro - si parlerà nel webinar organizzato da FEM - Federazione Editori Musicali e Rockol “Riaccendiamo la musica: dal live alla musica diffusa: autori ed editori, musicisti e promoter insieme per la ripartenza”.

Ospiti dell’evento saranno il cantante e batterista della PFM Franz Di Cioccio, il già chitarrista e frontman dei Timoria, cantautore, autore ed editore Omar Pedrini, il DJ e produttore Mauro Picotto, il fondatore e titolare di Trident Agency Maurizio Salvadori, il CEO e Managing Director di Edizioni Curci Alfredo Gramitto Ricci, la contitolare della società di edizioni Galletti-Boston Anna Galletti e il vicedirettore generale di SIAE Pietro Ietto.

L’evento è completamente gratuito, e avrà luogo oggi, 20 aprile, alle ore 17.

Per partecipare sarà sufficiente collegarsi sul canale YouTube ufficiale di Rockol o seguire le istruzioni presenti sulla pagina dedicata all’evento.

Per non perdersi il webinar è possibile attivare un promemoria che permetterà di ricevere una notifica sul proprio telefono appena l'evento avrà inizio. È possibile impostare il servizio di alert sia tramite il canale Youtube che dalla pagina Facebook.

Il link per attivare il promemoria su Youtube è il seguente: https://www.youtube.com/watch?v=rEJ_xUeeOt0

Cliccando, comparirà una pagina nuova e, all'interno della schermata, si troverà un bottone da cliccare con scritto “imposta promemoria”. Così facendo, il promemoria sarà impostato e l'utente riceverà una notifica appena l'evento sarà trasmesso in diretta alle 17:00.

Il link per attivare il promemoria su Facebook è il seguente: https://fb.me/e/3OICPrenh

Cliccando, comparirà la pagina dedicata all'evento di Facebook: per attivare il promemoria basterà cliccare sull'opzione “Parteciperò”.