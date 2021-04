Ufficiale: Eliah Seton nuovo presidente di Soundcloud

Trovano riscontro le indiscrezioni di stampa trapelate nella giornata di ieri, 8 aprile: Eliah Seton, fino all’inizio di questa settimana President of Independent Music & Creator Services presso il Warner Music Group, è stato nominato nuovo presidente di Soundcloud. L’incarico sarà effettivo dal prossimo primo maggio, e vedrà il dirigente gestire la strategia aziendale della piattaforma, coordinare le partnership sui contenuti e lo sviluppo del business, guidare fusioni e acquisizioni ed essere il referente delle attività di distribuzione e di servizi per gli artisti della società, Repost by SoundCloud e Repost Select. Seton riporterà direttamente all’ad Michael Weissman.

“Non potrei essere più entusiasta di lavorare con Eliah, un dirigente straordinariamente abile e una persona meravigliosa, per forgiare il percorso strategico della nostra azienda, approfondire i nostri rapporti tra artisti e industria e creare ancora più opportunità per gli artisti di crescere e guadagnare con la loro attività su SoundCloud”, ha fatto sapere in una nota Weissman, al quale ha fatto eco Seton: “Sono entusiasta di collaborare con Mike e il suo team per contribuire a guidare verso il futuro questo iconica realtà. SoundCloud è sempre stato all'avanguardia nell'innovazione, ed è semplicemente il gold standard per l'indipendenza nella musica. Le possibilità per artisti, etichette e imprenditori di tutto il mondo sono infinite, e sono orgoglioso di entrare a far parte di questo straordinario team”.