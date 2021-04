Dopo lo stop alle attività dal vivo causato dalla pandemia, Andrea Bocelli ha annunciato per il prossimo autunno un tour negli Stati Uniti in supporto al suo ultimo album, “Believe”, pubblicato lo scorso 13 novembre: il tenore di Lajatico farà debuttare la serie di eventi il prossimo 13 ottobre a Milwaukee per poi proseguire alla volta di Kansas City, St. Louis, Dallas, Houston, Sacramento, Los Angeles, Salt Lake City, Denver, Seattle, Portland, Cleveland, Pittsburgh, Detroit, Filadelfia, Boston, Washington, New York, Miami e Orlando, dove il tour si concluderà il 19 dicembre successivo.

Per l’occasione la fondazione intitolata all’artista ha stretto una collaborazione con PLUS+ perché un dollaro su ogni biglietto venduto venga devoluto a enti benefici per iniziative volte a combattere la povertà, l’analfabetismo, le situazioni di disagio causate dall’emergenza sanitaria e l’esclusione sociale.

“Sarà come tornare a casa, in ognuna della ventuno città dove suonerò”, ha fatto sapere, in una nota, Bocelli: “Sarà emozionante incontrare di nuovo il pubblico della mia grande e amata patria adottiva che mi accolse più di vent’anni fa. Aspetto quel momento con trepidazione e gioia, così come lo aspettavo all’inizio della mia carriera. Perché le arene in cui ci incontreremo sono uno scorcio di sole dopo un’enorme tempesta. Perché canterò per la vita che vince e, grazie alla musica, celebreremo insieme la bellezza e la fede nel futuro”.