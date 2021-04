La prima volta che Colapesce e Dimartino cantarono insieme? Fu nell'agosto del 2011 a Mazara del Vallo, in Sicilia, in occasione del festival Rock the Casbah. Lo hanno raccontato loro nelle varie interviste uscite a ridosso della partecipazione al Festival di Sanremo 2021 e dopo il successo di "Musica leggerissima", fenomeno nelle classifiche. E lo testimonia questo video ancora su YouTube, la cui esistenza era nota ai vecchi fan dei due cantautori siciliani, a differenza di quelli che hanno scoperto Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino - questi i veri nomi dei cantautori - solo grazie a "Musica leggerissima".

Nella clip, girata la sera di una delle giornate del Rock the Casbah (Colapesce, che all'epoca si era appena sganciato dagli Albanopower, il gruppo con cui aveva esordito, apriva i concerti dei Dimartino), i due fanno un mash up tra "Grazie dei fiori bis" e "Ma la notte" di Renzo Arbore e Nino Frassica.