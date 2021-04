C'era anche l'ex Pink Floyd David Gilmour tra gli artisti che il 25 febbraio del 2020, poco prima che la pandemia di Covid-19 imponesse la chiusura di teatri e palasport, si esibirono sul palco del Palladium di Londra per il concerto-tributo a Peter Green, che sarebbe scomparso pochi mesi dopo a 73 anni. Il concerto rivivrà in un doppio album che uscirà il prossimo 30 aprile e in un film, di cui è stata appena diffusa un'anticipazione: è l'esibizione di Gilmour alla steel guitar sulle note di "Albatross". Il brano, strumentale, venne pubblicato come singolo dai Fleetwood Mac nel 1968 e poi incluso nell'album "The pious bird of good omen", pubblicato dalla band l'anno seguente. Ecco la versione del chitarrista:

Alla serata al Palladium, organizzata da Mick Fleetwood, parteciparono - tra gli altri - anche Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Pete Townshend e Steven Tyler. Il disco "Mick Fleetwood & friends celebrate the music of Peter Green and the early years of Fleetwood Mac" sarà disponibile in diversi formati: 4 LP, doppio cd, BluRay con libro di 44 pagine con foto e note, doppio cd e BluRay con libro di 20 pagine, 4LP e BluRay e digitale.