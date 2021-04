Roger Waters tornerà in tour nel 2022 per recuperare le date della tournée "This is not a drill", originariamente in programma nel 2020 e poi posticipate a causa della pandemia da Covid-19. L'ex Pink Floyd lo annuncia con un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali, facendo sapere che la serie di concerti avrà luogo tra gli Stati Uniti e il Canada: 36 date, la prima delle quali in programma il 6 luglio 2022 a Pittsburgh, in Pennsylvania. "Lo show - si legge nel post - includerà una dozzina di pezzi storici dei Pink Floyd, oltre ad altri inediti". "Il mio primo tour d'addio. Non perdetevelo", scrive Roger Waters, che annunciò l'intenzione di ritirarsi dall'attività live già nel 2019.

L'ultima volta che il musicista, 77 anni compiuti lo scorso settembre, si esibì dal vivo in Italia fu nel 2018, quando l'"Us + Them tour" fece tappa prima nei palasport a Milano e Bologna e poi nelle arene all'aperto a Lucca e a Roma (al Circo Massimo). Nel 2017 Waters ha spedito nei negozi l'album "Is this the life we really want?", seguito lo scorso anno dal live "Roger Waters: Us + Them".