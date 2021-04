Ian Anderson: "Scrivo le canzoni da solo perché preferisco tenermi tutti i diritti d'autore"

Il leader dei Jethro Tull Ian Anderson ha parlato, in una intervista rilasciata a Rolling Stone, sulle due occasioni in cui ha scritto canzoni insieme ad altri, dicendo che è sempre stato troppo timido per collaborare in modo efficace e scherzando sul fatto che poi a lui non piaceva per nulla condividere i diritti d'autore.



Il prossimo giugno verrà pubblicato "Silent Singing", un suo libro sui testi dei Jethro Tull e ha spiegato: "In vita mia solo due volte ho collaborato alla scrittura di una canzone.

Una volta fu con la mia prima moglie Jennie, che fornì le immagini fotografiche e l'ispirazione per il testo per lo sviluppo del resto della canzone "Aqualung". L'altra occasione è stata con Martin Barre (ex chitarrista dei Jethro Tull, ndr) in "Hot Mango Flush". Ottimo risultato nel primo caso, non così buono nel secondo.".

Anderson ha aggiunto che "Volo da solo. Non penso di essere un buon collaboratore. Se sono con un'altra persona nel processo creativo non riesco a sciogliermi emotivamente. Sono timido, represso, insicuro incline al disgusto di sé e preferisco tenermi tutti i diritti d'autore. (...) Sono uno scrittore descrittivo, non così spesso un narratore e quasi mai un innamorato con il cuore in mano. (...) Vedo qualcosa, voglio condividerlo con parole e musica. Più o meno questa la mia dimensione." E guardandosi indietro, aggiunge: "Ci sono riferimenti e stereotipi in alcune canzoni che al giorno d'oggi sono giustamente percepiti come politicamente scorretti e insensibili. Quello era allora e questo è adesso. Non vorrei cambiare l'essenza della canzone scrivendola oggi, ma potrei esercitare una discreta discrezione aggettivale!".