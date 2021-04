Addio a Ralph Schuckett, tastierista degli Utopia di Todd Rundgren

E' morto all'età di 73 anni Ralph Schuckett, compositore per il cinema e la televisione ex tastierista degli Utopia di Todd Rundgren.



Schuckett iniziò a collaborare con Rundgren nel quarto album del rocker statunitense uscito nel 1973, "A Wizard, a True Star".

Immediatamente, Todd Rundgren lo reclutò per il suo nuovo progetto chiamato Todd Rundgren’s Utopia. Schuckett vi contribuì suonando nell'omonimo primo disco della band, pubblicato nel 1974, così come nell'album dal vivo del 1975, "Another Live". Contemporaneamente il tastierista suonò anche nei dischi solisti di Rundgren: "Todd" (1974), "Initiation" (1975) e nel doppio live album "Back to the Bars" (1978).



Schuckett lasciò gli Utopia nel 1975. Prima, durante e dopo la sua militanza negli Utopia, lavorò come session man, suonando con una lunga lista di artisti. Tra le sue collaborazioni si segnalano quelle per l'album "Tapestry" di Carole King, "Songs for the New Depression" di Bette Midler, "Walking Man" e "Flag" di James Taylor e "X-Static" e "Voices" di Hall & Oates.



La King ha reso omaggio a Schuckett attraverso il suo account Twitter, definendolo “un ragazzo dolce, un grande amico e un gatto di grande talento. Questo è il suo pianoforte scintillante in "Smackwater Jack". Riposa in pace e amore."

#RalphSchuckett was a sweet guy, a great friend, and a very talented cat. That’s his sparkling piano on Smackwater Jack. Rest In Peace and love. 🙏🏻❤️🎹 pic.twitter.com/YfxwAyQb18 — Carole King (@Carole_King) April 7, 2021

Successivamente, Schuckett ebbe una lunga carriera di successo come compositore per la televisione e i film. La commedia Kate & Allie, la sitcom Working It Out e la soap opera Another World. Ha lavorato anche in serie a cartoni animati, tra cui Pokemon e Sonic X.Schuckett tornò negli Utopia nel 2011, per un reunion tour negli Stati Uniti. Aveva programmato di partecipare anche al tour della band del 2018, ma alcuni problemi di salute lo costrinsero a ritirarsi prima dell'inizio.