Robert Plant, "Live at Knewborth" in vinile per il Record Store Day

La performance di Robert Plant al Knebworth Festival del 1990 insieme al vecchio sodale nei Led Zeppelin Jimmy Page verrà pubblicata in vinile colorato 12 pollici il prossimo 12 giugno in occasione del Record Store Day.



L'EP negli Stati Uniti avrà una tiratura limitata a 4.700 copie, stando alle informazioni riportate nel sito del Record Store Day americano. Questa la descrizione del disco presente nel sito del Record Store Day del Regno Unito. 'E' la prima volta, in oltre trent'anni, che questo titolo viene pubblicato come EP da 12″ su vinile colorato. In origine venne pubblicato su DVD e su 2CD, i proventi saranno devoluti alla Nordoff-Robbins Music Therapy'.

Scaletta:Hurting Kind

Liar’s Dance

Tall Cool One

Wearing And Tearing (featuring Jimmy Page)

Sembra che l'EP non comprenda “Immigrant Song,” “Tie Dye On The Highway,” “Going To California,” “Nirvana,” “Misty Mountain Hop (con Jimmy Page)” e “Rock And Roll (con Jimmy Page)”.