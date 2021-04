Brian Johnson prima degli AC/DC. Video.

Sul canale YouTube del cantante degli AC/DC Brian Johnson sono stati pubblicati due video relativi a sue performance televisive quando militava nei Geordie. Il primo vede il gruppo suonare, nel 1973, alla televisione britannica "All because of you", canzone che permise ai Geordie di entrare nella top ten della classifica di vendita dei singoli. Il secondo è una esibizione dal vivo di "Goodbye Love", nel programma musicale tedesco 'Pop '75'.

Lo scorso febbraio, il chitarrista degli AC/DC Angus Young raccontò alla stazione radio californiana 95.5 KLOS di come il defunto cantante della band australiana Bon Scott incontrò Brian Johnson per la prima volta agli inizi degli anni Settanta. "Bon aveva militato in una band che aveva fatto un tour in Gran Bretagna che aprì per la band in cui c'era Brian, una band chiamata Geordie. (...) Bon raccontò la storia, disse che ascoltò i Geordie esibirsi e ascoltò Brian, poi sentì queste urla. Disse che suonavano alla grande, disse che sembrava ci fosse Little Richard sul palco. Disse che questo ragazzo ululava e urlava. Poi lo vide sul pavimento. Bon pensava che fosse fantastico, che fosse il miglior set e il miglior cantante che avesse mai visto da molto tempo. Ma ciò che non sapeva, e che scoprì dopo, era che Brian aveva avuto un attacco di appendicite. Bon pensava facesse parte dello spettacolo. Pensò: "Questo ragazzo è incredibile'".Già in una intervista del 2011, rilasciata al quotidiano statunitense New York Post, Brian Johnson aveva raccontato di quando incrociò per la prima volta Bon Scott. "Incontrai Bon nel 1973 o nel 1974. La sua band supportava la mia, i Geordie. Ebbi un terribile attacco di appendicite e caddi su un fianco, scalciando e urlando. Ma continuai a cantare. A quanto pare, quando si unì agli AC/DC disse ai ragazzi, 'Ho visto questo Brian Johnson cantare, ed è stato fantastico. Era sul pavimento, scalciava e urlava, che concerto!' Naturalmente, non era uno spettacolo. Stavo davvero male."Dopo la morte di Bon Scott, avvenuta il 19 febbraio 1980, gli AC/DC lo sostituirono con Brian Johnson, andarono alle Bahamas per un periodo di sei settimane per lavorare all'album "Back in Black". Il disco venne pubblicato il 25 luglio 1980 ed è, stando alle statistiche della RIAA (l'associazione americana dell'industria discografica), il quarto album più venduto di tutti i tempi.