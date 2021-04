Voci: Eliah Seton in arrivo a Soundcloud da Warner?

Dopo la nomina di Michael Weissman come ad e l’ingresso di Troy Carter come direttore del consiglio d'amministrazione della società, Soundcloud sarebbe prossima a chiudere un nuovo, clamoroso colpo di mercato: secondo indiscrezioni di stampa la società svedese con sede operativa nella capitale tedesca sarebbe pronta ad assicurarsi i servigi di Eliah Seton, fino allo scorso 7 aprile President of Independent Music & Creator Services presso il Warner Music Group. Voci di corridoio darebbero il manager pronto a ricoprire un ruolo di assoluta rilevanza nell’organico aziendale, in virtù della sua lunga esperienza in ambito discografico.

Dopo un master in gestione aziendale conseguito presso la prestigiosa università di Harvad nel 2004, Seton - dopo uno stage alla Goldman Sachs, è entrato in Warner nel 2009, dove - partendo dalla divisione di Business Development - è salito ai vertici del reparto dedicato alla musica indipendente e dei servizi agli artisti, dove verrà sostituito da Cat Kreidich.