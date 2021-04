80 eventi. In 9 giorni. In Olanda. Ad aprile. Del 2021.

Che il comparto live, inteso in senso lato – comprensivo cioè di qualsiasi evento dal vivo: teatrale, musicale e artistico, ospitabile in venue dedicate al pop quanto nei musei – stia a cuore del governo dei Paesi Bassi è testimoniato dall’annuncio con il quale ieri ha ufficializzato che il paese ospiterà 80 concerti in 9 giorni dal 22 al 30 aprile nell’ambito di un massiccio programma-pilota per la ripresa delle attività culturali.

Sono stati indicate località e locali – tra i quali club famosi come il Paradiso di Amsterdam – e la capacità complessiva raggiungibile con l’applicazione del distanziamento sociale: undicimila spettatori attesi, sparsi tra concerti e eventi museali: tutti dovranno essere dotati di certificazioni di avvenuta vaccinazione o di negatività ai tamponi per il covid 19.

Ingrid van Engelshoven, ministro dell’educazione, della cultura e della scienza dei Paesi Bassi, ha dichiarato: “Se questi piloti saranno un successo, saremo avviati bene per applicare test su vasta scala”.

Curiosamente, gli artisti degli eventi musicali non sono ancora stati annunciati sul sito predisposto appositamente dal governo olandese. Sono attesi a breve.