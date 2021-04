Alessandra Amoroso, un live in streaming per presentare i nuovi singoli: ‘Credo in quello che faccio’

“Piuma” e “Sorriso grande” sono i titoli dei due nuovi singoli di Alessandra Amoroso in uscita questa settimana. Il primo, scritto dalla stessa cantante di Galatina insieme a Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, è disponibile all’ascolto già da oggi - 7 aprile - sulle principali piattaforme digitali. L’altra canzone, scritta da Petrella e prodotta da Dario Faini, sarà invece pubblicata domani e sarà in rotazione radiofonica dal 9 aprile.

I brani arrivano a quasi tre anni di distanza dall’ultimo album in studio dato alle stampe dalla voce di “Vivere a colori”, ovvero “10” del 2018. Al disco, oltre al live “10, io, noi”, hanno fatto seguito la collaborazione con i Boomdabash per il pezzo “Karaoke” del 2020 e il singolo registrato in duetto da Alessandra Amoroso con Emma Marrone, intitolato “Pezzo di cuore” e pubblicato lo scorso gennaio.

In occasione dell’uscita di “Piuma” e “Sorriso grande”, la vincitrice dell’ottava edizione di “Amici di Maria De Filippi” è stata protagonista di un live pre-registrato e trasmesso in streaming questa sera sulla piattaforma A-LIVE, visibile a tutti i fan che hanno presalvato i nuovi brani. L’evento ha visto la cantante andare in scena con la sua band su un palco costruito per l’occasione appena fuori del Palalottomatica di Roma e, come a un concerto drive-in, esibirsi di fronte una serie di automobili con a bordo tutti i lavoratori dello spettacolo che hanno contribuito alla realizzazione del set e che da anni collaborano con Alessandra Amoroso alla produzione dei suoi show.

“Ho un’infinita voglia di vedere il mio volto riflesso in migliaia di occhi, di nuovo, con un sorriso grande sul volto di ogni persona e di poter tornare a una straordinaria normalità, coscienti del passato, più uniti nel presente e più forti e preparati per il futuro", ha detto la cantante prima di dare il via al live, subito dopo che è stato presentato un video in cui l’interprete ha raccontato i suoi ultimi due anni e ha parlato del periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus.

Alessandra Amoroso, reduce dalla sua partecipazione in qualità di ospite alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, dove è intervenuta sul tema della crisi dei lavoratori del mondo dello spettacolo con un discorso condiviso con l'attrice Matilde Gioli, ha poi dato il via alla serata eseguendo dal vivo il brano “La stessa”.

Durante il live in streaming l’interprete di Galatina ha cantato senza sosta alcune delle canzoni più famose tratte dal suo repertorio - tra cui, oltre a “La stessa”, “Fidati ancora di me”, “Dalla tua parte”, “Forza e coraggio”, “Immobile”, “Amore puro”, “Difendimi per sempre” e “Comunque andare” - e ha presentato dal vivo i suoi due nuovi singoli.

“Grazie a tutti per essere venuti qui, a me esplodeva il cuore di gioia appena sono arrivata - era come se volesse uscire dalla maglia”, ha detto Alessandra Amoroso a margine del set tra gli applausi a colpi di clacson. Ha aggiunto. “Perché credo in quello che faccio, credo in quello che dico ed è un momento molto particolare - è stato un momento particolare - nella mia vita e nella vita di tutti. Però io continuo a sperare, continuo a credere e continuo a crederci”.

Prima di proporre le esecuzioni di “Piuma” e “Sorriso grande” - i cui estratti sono disponibili nei video riportati di seguito -, l’Amoroso ha poi letto un “pensiero” preparato e ha detto: “Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata fatta di musica, parole e tanto sentimento. Quando a volte la vita ci mette davanti a delle situazioni complicate e difficili da gestire, l’unica opportunità che abbiamo è quella di trarne vantaggio - come un grande insegnamento Arriva un momento preciso dove devi scegliere cosa e come viverlo.

Ed è in quel momento che ho deciso di guardare tutto con una nuova prospettiva ed è lì che ho ritrovato me stessa e io spero con tutto il cuore che possa essere così anche per voi”. .

Ecco la scaletta:

“La stessa”

“Fidati ancora di me”

“Dalla tua parte”

“Forza e coraggio”

“Immobile”

“Amore puro”

“Difendimi per sempre”

“Comunque andare”

“Piuma”

“Sorriso grande”