Zucchero, gli show all’Arena di Verona sono rinviati al 2022: le nuove date

I quattordici spettacoli di Zucchero all’Arena di Verona, originariamente in programma nel 2020 e poi rischedulati per i mesi di aprile e maggio dell’anno corrente a causa dell’emergenza Coronavirus, sono rinviati al 2022.

La serie di show del cantautore emiliano presso la storica venue veronese, riprogrammati - come si legge in un comunicato stampa - “a seguito del persistere dell’incertezza sanitaria internazionale”, prenderà il via il 25 aprile dell’anno venturo e si concluderà con il concerto dell’11 maggio 2022. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Per maggiori informazioni consultare www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

Ecco il calendario con le nuove date:

25 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 24 settembre 2020 e 25 aprile 2021)

26 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 25 settembre 2020 e 27 aprile 2021)

27 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 26 settembre 2020 e 28 aprile 2021)

29 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 22 settembre 2020 e 23 aprile 2021)

30 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 23 settembre 2020 e 24 aprile 2021)

1 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 1 ottobre 2020 e 2 maggio 2021)

2 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 2 ottobre 2020 e 4 maggio 2021)

4 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 3 ottobre 2020 e 5 maggio 2021)

5 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 4 ottobre 2020 e 6 maggio 2021)

6 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 6 ottobre 2020 e 7 maggio 2021)

7 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 7 ottobre 2020 e 8 maggio 2021)

8 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 30 settembre 2020 e 1 maggio 2021)

10 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 27 settembre 2020 e 29 aprile 2021)

11 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 29 settembre 2020 e 30 aprile 2021)

Lo scorso 11 dicembre Zucchero ha pubblicato una nuova edizione di "D.O.C.", il suo ultimo album di inediti originariamente uscito nel novembre 2019. La versione deluxe del disco contiene, oltre ai brani già inclusi all'interno dell'edizione standard, anche sei inediti: il singolo "September", frutto della collaborazione con Sting, "Succede", "Facile", "Non illudermi così", "Wichita Lineam" e "Don't cry Angelina”. “[Sting] mi ha chiesto un testo per una melodia a cui stava lavorando, senza sapere come l’avremmo usata. Abbiamo finito per trovarci e inciderla: ho colto l’occasione per metterla nel mio disco, lui nel suo”, ha raccontato a Rockol l’artista emiliano a proposito della collaborazione con l’ex Police.