Mara Sattei, una voce libera fra tha Supreme e la Machete Crew

Alcuni l’hanno conosciuta per le sue “registrazioni” come “Nuova Registrazione 326”, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527”, altri invece per alcune canzoni a cui ha collaborato. Fra queste la hit “Altalene” in coppia con Coez, prodotta da Slait e tha Supreme, fratello della cantante romana, e contenuta in Bloody Vinyl Volume 3. È uno dei pezzi più riusciti del volume di casa Machete. Non è finita: Mara Sattei ha cantato anche in “M12ano” incisa proprio con il fratello, nel suo album di debutto “23 6451” uscito nel 2019 e importante per il panorama hip hop, soprattutto per suoni e produzioni. Ha preso parte anche "Spigoli" insieme a Carl Brave e a una nuova versione del singolo “Dilemme” dell’artista urban Lous and the Yakuza, un remix sempre su produzione di tha Supreme.

Altri se la ricorderanno per la sua apparizione nell’ultima edizione di “X-Factor”, spalla destra del collega Hell Raton o ancora, anni fa sul palco del talent show “Amici di Maria de Filippi”, nella sua tredicesima edizione. Il suo primo ep arriva l’anno dopo, nel 2014, e si intitola "Frammenti: Acoustic Covers N.1". Musicalmente parlando, l'anno di svolta è il 2017, quando pubblica il singolo "Mama oh", iniziando una collaborazione più serrata con il fratello. Mara in realtà è il nome d'arte: la cantante si chiama Sara Sattei ed è nata a Roma il 28 aprile 1995. Il suo amore per la musica lo coltiva fin da piccola, supportata dalla madre che l'ha spinta a frequentare corsi di canto e di pianoforte. Sara apre il suo canale YouTube nel 2008, dove inizia a pubblicare svariate cover, ma è quando entra in contattato con il mondo urban che trova una sua dimensione. Una voce calda, elegante e poliedrica l’ha portata a essere una delle donne con addosso il maggior numero di riflettori accesi nel nuovo panorama urban italiano.

Il 9 aprile uscirà il singolo “Scusa”. A proposito del brano, prodotto da tha Supreme, a testimonianza di un percorso artistico solista che la lega ancora una volta al fratello, l’artista afferma: “Scusa è una parola breve e concisa, ma con una risonanza enorme nella mia testa, che mi ricorda tutte quelle volte in cui ho fatto fatica a pronunciarla o scriverla, ma che ha successivamente cambiato la storia della mia vita in tanti punti. Sì, chiedere ‘scusa’ mi ha aiutata a chiudere tanti capitoli, ma allo stesso tempo ad iniziarne tanti altri ancora più belli. Saper chiedere scusa ci rende liberi.”