Studi USA: mercato dei podcast in rapida crescita, tra luci e ombre

Che la popolarità del formato podcast sia in costante espansione da qualche stagione a questa parte non è un novità: sia grandi piattaforme come Spotify che investitori e inserzionisti stanno cercando di assicurarsi i benefici di un ingresso solido e strutturale nel settore. A testimoniare la vivacità del segmento è arrivata una recente indagine di MRC Data, società di indagini di mercato precedentemente nota come Nielsen SoundScan: secondo il rapporto il 31% del campione intervistato ascolta regolarmente podcast, dato - questo - che porta il format a competere, seppur in una posizione da inseguitore, con media estremamente più consolidati presso il pubblico generalista come radio (61%) e televisione (69%). Rispetto alla fruizione dei DSP, nel corso della ricerca è emerso come il 90% degli ascoltatori di podcast su piattaforme come Spotify e Amazon Music ascoltino anche contenuti musicali, privilegiando - per il 56% - i servizi utilizzati per la fruizione di album e canzoni in streaming.

A dare una prospettiva più sfaccettata al fenomeno è un’indagine condotta da un’altra società americana, Amplifi Media, che si è concentrata sui grandi numeri fatti segnare nel corso degli ultimi anni dal format. Dei due milioni di titoli segnalati su Apple Podcasts il 26% non va oltre il primo episodio: il 18% del totale non ha mai superato i tre episodi mentre il 10% non ha tagliato il traguardo delle dieci emissioni. Solo il 36% - ovvero circa 720mila titoli - ha superato la soglia dei dieci episodi. “Circa un quarto di tutti i podcast sono fuori mercato”, ha concluso l’indagine, “O, più probabilmente, non ci sono mai stati realmente”.