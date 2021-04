Perché Ozzy Osbourne è entrato nella Hall Of Fame del wrestling?

Ozzy Osbourne è stato introdotto nella sezione 'Celebrity' della WWE Hall Of Fame, la Hall Of Fame della più importante federazione di wrestling, durante la cerimonia registrata il primo aprile in Florida e trasmessa la scorsa notte come apertura della settimana che porta a Wrestlemania 37, l'evento più importante dell'anno per gli appassionati dello sport entertainment. La domanda è perché? La storia del wrestling è stata spesso arricchita da personaggi del mondo dell'intrattenimento dentro e fuori dal ring, tanto da far realizzare una speciale categoria 'Celebrity' per la Hall Of Fame e Ozzy è uno dei musicisti ad essere entrato a farne parte dopo nomi quali Kid Rock, Snoop Dogg e Cindy Lauper.

Il primo contatto importante tra Ozzy e la WWE (all'epoca ancora WWF) è stato a metà degli anni'80, nell'aprile 1986 in occasione di Wrestlemania 2 dove un biondo Ozzy si presentò con Captain Lou Albano all'angolo dei British Bulldogs - Davey Boy Smith e Dynamite Kid - contro il Dream Team composto da Greg Valentine e Brutus Beefcake in un match valido per le cinture di coppia. Dell'episodio Ozzy ricorda poco o niente e quando in una recente intervista gli è stata mostrata la foto che lo ritraeva a bordo ring ha risposto: "Che cazzo ci facevo lì? Non ero io, era Vince Neil dei Motley Crue!".

Nel corso degli anni l'ex cantante dei Black Sabbath è apparso altre volte sui ring della WWE come quando nel 2007 suonò dal vivo 'Don't Wanna Stop' durante uno show di WWE Friday Night Smackdown e nel 2009 quando, con sua moglie Sharon, fu il presentatore speciale di Raw, lo show settimanale più importante della WWE.