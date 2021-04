Discografia e mercati emergenti, UMG lancia Universal Arabic Music

Il gruppo Universal, insieme a una delle sue controllate di punta, la Republic Records, ha annunciato la nascita di Universal Arabic Music, una nuova etichetta esclusivamente dedicata ai mercati di medio oriente e nordafrica. A capo della neonata label è stato posto Wassim “Sal” Slaiby, discografico canadese di origini libanesi già co-fondatore, insieme a The Weeknd, della XO, etichetta acquisita da Republic nel 2012 in seguito al successo del perfomer e produttore di "Blinding Lights".

“Nel mercato musicale globale di oggi, abbiamo dimostrato più volte che i successi mondiali possono provenire da qualsiasi luogo”, ha commentato il ceo di UMG Lucian Grainge: “C'è così tanto talento in questa parte del mondo che con l'incredibile esperienza di Sal e la sua profonda conoscenza della regione nordafricana e mediorientale, insieme alla sua esperienza nell'aiutare gli artisti di tutto il mondo ad avere successo, porterà una visione unica, oltre che un piano strategico ed energia, alla Universal Arabic Music”.

La regione che in termini commerciali anglosassioni viene indicata come MENA - Middle East and North Africa - si sta rivelando sempre più strategica per i grandi gruppi discografici multinazionali: solo a metà dello scorso mese di febbraio il Warner Music Group aveva annunciato l'acquisizione di una quota di minoranza di Rotana Music, label di riferimento sul panorama mediorientale che vanta nel proprio roster artisti molto popolari nei paesi arabi come Mohamad Abdo, Abdulmajid Abdallah, Rabeh Saqer, Rashed Al Majed, Abdallah Ruwaished, Ahlam, Amr Diab, Elissa, Tamer Hosny, Najwa Karam, Shereen Abdalwahab, Angham, Wael Kfoury e Saber Al Robae.