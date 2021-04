Onlyfans: la rapper diciottenne Bhad Bhabie guadagna un milione di dollari in 6 ore

Danielle Peskowitz Bregoli da Boynton Beach, Florida, meglio conosciuta come Bhad Bhabie, diciotto anni compiuti da una manciata di giorni, ha battuto il record di monetizzazione su Onlyfans, la piattaforma nata per l’intrattenimento per adulti di recente scoperta anche dagli artisti musicali: la cantante e personaggio televisivo, lo scorso primo aprile, grazie ai fondi raccolti tra abbonamenti - per fruire dei suoi contenuti, ovviamente non espliciti, la Bregoli chiede una sottoscrizione da 24 dollari al mese - e donazioni dirette ha raccolto un milione di dollari in sei ore.

La prestazione è stata confermata direttamente dai responsabili della piattaforma.

Bhad Bhabie ha battuto il precedente record, detenuto da Bella Thorne, che nell’agosto del 2020 era riuscita a raccogliere tramite Onlyfans un milione di dollari, ma in 24 ore, e grazie a delle tariffe di sottoscrizione molto alte - 200 euro per tre contenuti non espliciti - che portarono i vertici della piattaforma ad abbassare il cap tariffario da 200 a 50 euro tra le proteste della comunità di sex worker attivi sul social.

Pur essendo legata a doppio filo all’intrattenimento per adulti - che ancora oggi rappresenta il suo core business - la società fondata a Londra nel 2016 da Tim Stokely è oggi frequentata da personaggi di spicco della scena urban americana come Cardi B e Trey Songz.