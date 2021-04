Guè Pequeno e Villabanks, un brano per gli incontri di MMA

Una collaborazione potente come una combinazione di pugni. Il singolo "Marvin Vettori – The Italian Dream", realizzato da Gué Pequeno e Villabanks su una produzione curata da Greg Willen, nasce per supportare il grande campione. Per chi non lo conoscesse Marvin Vettori, classe 1993, è originario di un piccolo paese della provincia di Trento. Trasferitosi a Londra giovanissimo per perseguire la carriera di lottatore MMA, nel giro di pochi anni ha scalato il ranking internazionale fino a ritrovarsi nel 2020 al quinto posto della classifica UFC per la categoria dei pesi medi, una delle più competitive e difficili in assoluto a livello mondiale.

Questo pezzo sarà l’inno ufficiale del campione che lo accompagnerà dagli allenamenti all’ottagono, dove il prossimo 10 aprile lo vedremo affrontare Darren Till per l’accesso alla prestigiosa Title Shot UFC. Il progetto nasce da una collaborazione tra Thaurus Music e Sideout, i quali si sono espressi così a riguardo: “È un onore per noi rappresentare l’Italia nel mondo e supportarne le eccellenze, attraverso la musica dei nostri artisti”.

Intanto Mr. Fini sta per tornare, dando nuovamente vita a una saga storica: "Fast Life vol. 4" con Dj Harsh si compone di 14 tracce e 11 featuring: Lazza, Salmo, Marracash, Gemitaiz, Noyz Narcos, Night Skinny, Vettosi Cos¥mone¥, Rasty Kilo, MV Killa, Luchè e North of Loreto, cioè il nuovo progetto di Bassi Maestro. Il nuovo mixtape è in uscita il 9 aprile. Il primo volume del progetto fu pubblicato nel 2006, si tratta di un mixtape che ha sempre ospitato grandi nomi di punta del mondo hip hop e anche artisti in crescita. Settimana scorsa Gué, per il decennale, ha pubblicato la nuova versione di "Il ragazzo d'oro", i cui brani sono stati mixati e masterizzati nuovamente per dare loro una qualità ancora più preziosa e una resa sonora ancora più d’impatto.