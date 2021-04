I Livestream sono qui per restare. Sondaggio di BandsInTown

Un'indagine condotta su un campione di 7.688 fans e artisti commissionata dalla piattaforma Bandsintown all'interno della propria comunità di iscritti ha rivelato quella che apparirebbe come una definitiva consacrazione del livestream che, secondo quanto emerso, si sarebbe ormai affermato come format di intrattenimento duraturo, e non più soltanto come una toppa adatta a surrogare i concerti in presenza spazzati via dalla pandemia.

Il calcolo della piattaforma americana, che in materia ha decisamente competenza, stima in oltre un milione le cancellazioni di concerti a oltre un anno dall'inizio dell'emergenza covid-19. Simultaneamente, a partire dal marzo 2020, oltre 22.000 artisti si sono esibiti in livestream su BandsInTown, totalizzando 79.500 esibizioni, promosse gratuitamente sulla piattaforma.

Nell'infografica sottostante la panoramica illustrata dal sondaggio, ripartito tra Fans e Artisti.

Le scoperte chiave:

FANS

L'86% dei fans ha assistito almeno ad un livestream musicale negli ultimi 12 mesi

il 31% ha guardato 7 o più concerti

il 62% afferma di avere pagato per assistere ad un livestream

il 55% continuerà a guardare livestreams anche dopo il ritorno dei concerti in presenza

ARTISTI

il 70% dei musicisti ha organizzato un livestream negli ultimi 12 mesi

il 41% ora ne effettua almeno uno al mese