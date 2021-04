Clubhouse attiva una funzione per i pagamenti diretti ai creator

Clubhouse, la piattaforma di social “vocale” sviluppata da Apple, ha attivato Clubhouse Payments, una nuova modalità che permetterà ai creator di essere pagati per i propri contenuti: gli utenti del network potranno inviare somme di denaro direttamente ai profili preferiti, ai quali i fondi verranno corrisposti dall’amministrazione del social per la quali totalità al destinatario. “Il 100% della somma inviata sarà versata al creator”, ha fatto sapere la piattaforma sul proprio blog ufficiale: “Al donatore verrà applicata una piccola commissione che sarà destinata al nostro partner nel procedimento di pagamento, Stripe, ma Clubhouse non tratterrà nulla”.

Quella annunciata nelle ultime ore è la seconda iniziativa dedicata ai creator intrapresa dal social guidato da Paul Davison nel giro di poche settimane: lo scorso 16 marzo Clubhouse aveva lanciato un programma destinato ai creativi battezzato Creator First, definito “un incubatore per per aiutare gli aspiranti creator a tenere incontri straordinari, ampliare il proprio pubblico e monetizzare” attraverso lo sviluppo di partnership con brand, forme di tutorship, il coinvolgimento di ospiti speciali e l’implementazione di funzioni di monitoring sui contenuti e di registrazione audio, oltre che - ovviamente - alla modalità di monetizzazione.