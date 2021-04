White Stripes: ‘White Blood Cells’ torna sul mercato per il 20esimo anniversario (con 30 inediti)

“White Blood Cells”, il terzo disco dei White Stripes originariamente pubblicato il 3 luglio del 2001, tornerà nei disponibile in una speciale edizione commemorativa per il ventesimo anniversario dell’uscita: il lavoro, ribattezzato “White Blood Cells XX”, sarà reso disponibile ai soci del Third Man’s Vault in una speciale versione in vinile rosso. Tra gli inediti registrati in studio dall’ormai disciolta formazione di Jack e Meg White figurano sia versione alternative di brani già editi come “Fell in Love With a Girl”, le demo di “Dead Leaves and the Dirty Ground” e “Offend In Every Way”, oltre che a outtakes vere e proprie come “That’s Where It’s At” (canzone che sarebbe poi diventata “I Think I Smell A Rat”) e le versioni embrionali di “Oooh-Ahh” e “Feel Like I’m Three Feet Tall”, entrambe abortite prima di essere provinate in forma definitiva.

Oltre agli inediti in studio “White Blood Cells XX” includerà la registrazione integrale mai diffusa prima di uno spettacolo tenuto il 6 settembre del 2001 presso l’Headliners di Louisville, in Kentucky: il live, stampato su vinile bianco, include brani come “You’re Pretty Good Looking (For A Girl)”, “You’re Pretty Good Looking (For A Girl)”, la cover di “Jolene” di Dolly Parton (in origine pubblicata come lato B del singolo del 2000 "Hello Operator") e “Apple Blossom”.

Ai contenuti audio sarà abbinato anche un DVD con un documentario sul making of del disco, oltre che a un booklet a colori, foto inedite e rare riproduzioni di poster e volantini di spettacoli dal vivo.

Le iscrizioni al Third Man’s Vault resteranno aperte fino al prossimo 30 aprile: le spedizioni saranno attivate allo scadere dei termini di iscrizione.

Ecco, di seguito, la tracklist completa di “White Blood Cells XX”:

DISC ONE (DEMOS, OUTTAKES AND ALTERNATE MIXES)

Side A:

1. Dead Leaves and the Dirty Ground (previously unreleased boombox demo take 1)

2. Dead Leaves and the Dirty Ground (previously unreleased boombox demo take 2)

3. Hotel Yorba (previously unreleased alternate take live at the Hotel Yorba)

4. Fell In Love With a Girl (previously unreleased alternate take)

5. The Union Forever (previously unreleased working mix without interlude)

6. Offend In Every Way (previously unreleased acoustic boombox demo)

7. That’s Where It’s At (previously unreleased outtake)



Side B:

8. Ooh-Aah (previously unreleased demo)

9. I Can’t Wait (previously unreleased alternate mix)

10. Hey Mary (previously unreleased demo)

11. Feel Like I’m Three Feet Tall (previously unreleased boombox demo)

12. Rated X (previously unreleased alternate take live at the Hotel Yorba)

13. This Protector (previously unreleased alternate take)





DISC TWO (LIVE AT HEADLINERS, LOUISVILLE, KY - SEPTEMBER 6th, 2001)

Side C:

1. When I Hear My Name

2. Death Letter / Grinnin’ In Your Face

3. Lord, Send Me An Angel

4. You’re Pretty Good Looking (For A Girl)

5. Dead Leaves And The Dirty Ground

6. Hotel Yorba

7. Truth Doesn’t Make A Noise

8. I Think I Smell A Rat







Side D:

1. Jolene

2. We’re Going To Be Friends

3. Expecting

4. The Union Forever

5. The Same Boy You’ve Always Known

6. Apple Blossom

7. Cannon / John The Revelator

8. Astro

9. Boll Weevil