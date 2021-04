Achille Lauro, il nuovo disco ‘Lauro’ esce il 16 aprile: il video teaser

Lauro De Marinis ha reso disponibile oggi sui propri canali social ufficiali un video teaser di “Lauro”, il nuovo album di inediti del cantante e performer romano atteso nei negozi per il prossimo 16 aprile.

Nella clip, realizzata alternando filmati d’archivio inerenti la carriera del cantante a spezzoni che lo ritraggono - anche in giovane età - in contesti privati e familiari, Achille Lauro declama la prima terzina del primo canto dell’Inferno (“Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita”) e le prime due terzine del Purgatorio (“Per correr miglior acque alza le vele / omai la navicella del mio ingegno, / che lascia dietro a sé mar sì crudele; / e canterò di quel secondo regno dove l’umano spirito si purga / e di salire al ciel diventa degno”) della Divina Commedia di Dante Alighieri.

“Lauro” sarà l’ottavo album di inediti in studio pubblicato da Lauro nel corso della sua carriera, iniziata discograficamente nel 2014 con “Achille Idol immortale” e proseguita con “Dio c’è” nel 2015, “Ragazzi madre” nel 2016, “Pour l’amour” nel 2018 e con la trilogia “1969”, “1990” e “1920”, tutti pubblicati tra il 2019 e il 2020. Il nuovo disco - che lo stesso artista ha definito “ultimo” - sarà disponibile in versione fisica sotto forma di CD (anche autografato), vinile standard e vinile in edizione speciale Sanremo 2021, con i monologhi relativi ai generi musicali recitati dal cantante sul palco del Teatro Ariston in occasione del passato Festival della Canzone Italiana.