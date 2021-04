Spotify, dopo 12 miliardi di stream On Repeat apre alle sponsorizzazioni

On Repeat, la playlist di Spotify generata dagli algoritmi creata per segnalare agli ascoltatori i brani più riprodotti sui propri account su base mensile, ha fatto segnare dalla propria istituzione - avvenuta circa un anno e mezzo fa - dodici miliardi di stream, per un totale di 750 milioni di ore di ascolto.

L’ottima prestazione ha convinto i vertici della società guidata da Daniel Ek ad aprire On Repeat alle sponsorizzazioni, così come già avvenuto per Discover Weekly: il primo brand ad approfittare dell’offerta, almeno negli Stati Uniti, sarà TurboTax, il software per la dichiarazione dei redditi sviluppato dalla Intuit.

La mossa, attuata per massimizzare gli introiti dalla raccolta pubblicitaria, non è piaciuta ad Access Now, ong internazionale impegnata nella difesa dei diritti digitali dei consumatori: “Questa tecnologia è pericolosa, è una violazione della privacy e di altri diritti umani, e dovrebbe essere abbandonata”, ha fatto sapere la no-profit in una nota, “Gli utenti di Spotify meritano rispetto e privacy, non manipolazione e controllo di nascosto”.