Alvaro Soler, due concerti in Italia nel 2022

L’artista catalano Alvaro Soler ha annunciato due date del suo Magia European Tour 2022 in Italia: la voce di “Sofia” sarà di scena il 7 marzo del prossimo anno al Gran Teatro Geox di Padova e il giorno successivo al Fabrique di Milano. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutti gli altri circuiti abilitati a prezzi compresi tra i 35 e i 45 euro - al quale vanno aggiunti diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali - a seconda degli ordini di posto selezionati.

“La vita è breve, è fatta per essere divertente”, ha spiegato l’artista a proposito del periodo di lontananza dai palchi imposto dalle misure di contenimento del contagio da Covid-19: “L'isolamento ci ha costretti a riscoprire noi stessi e a concentrarci su quanto possano essere magiche le piccole cose della vita. Per esempio, abbracciare i nostri genitori o guardare il tramonto nel bar all'angolo. A parte tutte le preoccupazioni, ho percepito una solidarietà tra sconosciuti che non avevo mai riscontrato prima, e il desiderio di riunire le persone con la mia musica si è risvegliato in me. La musica diffonde speranza e ci aiuta a conservare la fiducia”.

L'ultimo passaggio di Soler sui palchi italiani fu registrato nel 2019, quando l'artista - tra la prima metà di maggio e quella di agosto - si esibì a Milano, Frosinone, Merano, Sant'Angelo, Castiglioncello e Asiago.