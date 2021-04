Concerti, Guns N’ Roses: annunciata una data a Milano nel 2022

E’ stata fissata per il 10 luglio del 2022 allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, l’unica data italiana del prossimo tour europeo dei Guns N’ Roses. I biglietti per lo show della band di Axl Rose e Slash saranno disponibili a partire dal prossimo 9 aprile su TicketOne e su tutte le piattaforme autorizzate.

“Sfortunatamente dobbiamo chiedervi ancora una volta di avere pazienza”, ha spiegato la band in una nota ufficiale: “Il nostro tour europeo è riprogrammato nel 2022, ma con l’aggiunta di nuove date e di Gary Clark Jr. come special guest. Il tour partirà da Lisbona, in Portogallo, il 4 giugno 2022, con nuove date in Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia, Paesi Bassi e Italia. Continuiamo ad esservi grati per la vostra comprensione e sostegno in questi tempi senza precedenti. La luce è alla fine del tunnel e non vediamo l'ora di tornare sul palco entro la fine di quest'anno negli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e il prossimo anno in Europa ed oltre".

Dopo il debutto al Passeio Martimo De Alges di Lisbona, il Portogallo, il tour dirigerà alla volta di Siviglia, in Spagna, il 7 giugno, per poi spostarsi in nord Europa, dove farà tappa a Solvesborg, in Svezia, l’11, e a Stavanger, in Norvegia, il 15. Dopo due soste nell’est del Vecchio Continente - a Praga il 18 e a Varsavia il 20 - la serie di eventi toccherà Groningen, in Olanda, il 23, Dublino (Irlanda) il 28, Londra (presso Hotspur Stadium di Tottenham, il primo e 2 luglio), Glasgow (in Scozia, il 5 luglio) e Monaco di Baviera, in Germania, l’8 luglio, per poi chiudere nel capoluogo lombardo il 10 del mese.