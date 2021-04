Jethro Tull: è uscito un nuovo video di "Aqualung"

I Jethro Tull hanno pubblicato un nuovo video animato, diretto da Sam Chegini, per celebrare il cinquantesimo anniversario dalla uscita del loro iconico album "Aqualung" (leggi qui la recensione).



Il leader della band britannica Ian Anderson ha così commentato la clip, al magazine statunitense Rolling Stone: "Su suggerimento del mio amico Jakko Jaksyzk dei King Crimson, ho contattato Sam Chegini, un giovane videografo/regista iraniano. Ha fornito una resa unica della canzone "Aqualung" con filmati astratti e di tipo documentario. Un giovane di talento con un brillante futuro nelle arti musicali".

Allo stesso tempo, Anderson ha rivelato che il prossimo album dei Jethro Tull, che è ancora in fase di completamento, si intitolerà "The Zealot Gene". Questo è il primo album della band britannica dal 2003 quando venne pubblicato "The Jethro Tull Christmas Album". Anderson il prossimo mese di giugno pubblicherà 'Silent Singing', un libro che abbraccia tuitti i testi della carriera della band britannica, che conterrà i suoi testi dall'album d'esordio del 1968 "This Was" fino al disco di prossima uscita "The Zealot Gene".