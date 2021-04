Bruce Springsteen pubblica un live del 1988

L'abituale appuntamento mensile con i bootleg pubblicati da Bruce Springsteen che riguardano la sua ampia attività concertistica spalmata lungo più decenni questa volta è dedicata al quinto e ultimo concerto tenuto dal musicista del New Jersey il 28 aprile 1988 alla Los Angeles Sports Arena nell'ambito del 'Tunnel of Love Express Tour'.

Nel luglio 2015 il Boss pubblicò, sempre in questa serie Archive, il live della seconda serata alla Los Angeles Sports Arena, quella del 23 aprile 1988. La scaletta di questo concerto è praticamente identica all'altra, tranne che per una sola canzone: là era inclusa "Backstreets", in questa è invece presente la cover di Ry Cooder "Across the Borderline".

"Across the Borderline" venne scritta da Ry Cooder, John Hiatt e Jim Dickinson per il film diretto nel 1982 da Tony Richardson interpretato da Jack Nicholson e Harvey Keitel 'The Border' (titolo italiano 'Frontiera'), ed è una vera rarità dal vivo per il musicista del New Jersey, è stata infatti da lui proposta solo per quattro volte.

Setlist:

Tunnel of Love

Be True

Adam Raised a Cain

Two Faces

All That Heaven Will Allow

Seeds

Roulette

Cover Me

Brilliant Disguise

Spare Parts

War (cover di Edwin Starr)

Born in the U.S.A.

Tougher Than the Rest

Ain't Got You

She's the One

You Can Look (But You Better Not Touch)

I'm a Coward (cover di Gino Washington)

I'm on Fire

One Step Up

Part Man, Part Monkey

Across the Borderline (cover di Ry Cooder)

Dancing in the Dark

Light of Day

Encore:

Born to Run (acustica)

Hungry Heart

Glory Days

Rosalita (Come Out Tonight)

Encore 2:

Have Love, Will Travel (cover di Richard Berry)

Tenth Avenue Freeze-Out

Sweet Soul Music (cover di Arthur Conley)

Raise Your Hand (cover di Eddie Floyd)