Bryan Ferry ha pubblicato una registrazione dal vivo dei concerti tenuti nel marzo 2020 alla prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, prima che la pandemia interrompesse il tour mondiale del musicista britannico. i proventi della nuova pubblicazione andaranno a favore e a supporto dei membri della sua band e a tutte le persone che fanno parte del suo team. Il CD e il vinile di "Live at the Royal Albert Hall 2020" possono essere ordinati esclusivamente sul sito web di Ferry.

L'anno scorso, Bryan Ferry pubblicò "Live at the Royal Albert Hall 1974" ( leggi qui la recensione ), un album che ha testimoniato il suo primo tour solista, quando l'oggi 75enne Ferry militava nei Roxy Music.

Tracklist:

1. The Thrill of it All

2. You Can Dance

3. Pyjamarama

4. Out of the Blue

5. Sign of the Times

6. The Bogus Man

7. Casanova

8. Limbo

9. Just Like You

10. Same Old Scene

11. Hiroshima Mon Amour

12. Your Painted Smile

13. Make You Feel My Love

14. Dance Away

15. Avalon

16. Street Life

17. Virginia Plain