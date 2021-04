Musica e listini: i migliori e i peggiori ai blocchi di partenza

Quattro giorni lavorativi caratterizzati dal segno positivo un po’ in tutti i comparti che seguiamo ogni settimana relativamente a industria musicale e listini. Cominciamo con le 3 migliori e le 3 peggiori performance della settimana.

MIGLIORI:

Tencent, + 8,64%

Avid, +7,18%

Warner Music Group, + 6,75%

PEGGIORI:

Vivendi, -0,5%

Hipgnosis, +1,27%

Sirius, +1,95%

Degno di nota

Se i forti aumenti di Tencent Music e Warner Music Group sono catalogabili alla voce 'rimbalzo tecnico', vale invece la pena osservare la marcia costante e apparentemente inesorabile di Avid, la cui piattaforma integrata fornisce applicazioni e servizi per la creazione, distribuzione e monetizzazione di contenuti audio e video: la performance è in linea con un incremento superiore al 12% in un mese, pur tra alti e bassi, e un +151% negli ultimi sei mesi. Il graduale spostamento sulle soluzioni cloud continua a restituire agli azionisti e investotori ritorni ben superiori alla media di settore.

Il comparto live si è praticamente mosso all'unisono, come mostrano i buoni aumenti pressochè paralleli di CTS Eventim e di Live Nation (v. tabella di seguito) mentre Hipgnosis, che in una settimana a tinte verdi è catalogata addirittura tra i peggiori titoli, inanella in effetti la terza crescita consecutiva e porta la sua capitalizzazione sopra il miliardo e mezzo di sterline - poco impressionante se contestualizzato nel mondo dei grossi publisher musicali, ma molto impressionante se raffrontato alla giovanissima età della società creata e guidata da Merck Mercuriadis.

Il settore big tech, infine, respira dopo un mese abbondante di sofferenze. Meglio di tutti fa Alphabet, casa madre di Google e YouTube: al contrario delle 'rivali' Amazon e Amazon, di superiore capitalizzazione ma ben sotto la loro quotazione di un anno fa, Alphabet si porta ai suoi massimi storici e oggi vale oltre 1,4 triliardi di dollari.

La tabella della settimana

Di seguito, il dettaglio dei principali titoli osservati in ordine alfabetico.

(*) proprietarie di DSP

(**) case madri di etichette discografiche