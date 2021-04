Ecco la canzone di Billy Joel di cui parla il nuovo singolo di Olivia Rodrigo

Dopo il successo di "Drivers license", oltre 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo tra download e equivalenti dello streaming, Olivia Rodrigo torna con un nuovo singolo. Si intitola "Déjà vu" e anticipa l'album di debutto della giovane popstar (18 anni compiuti lo scorso febbraio), in uscita il prossimo 21 maggio.

Nel testo cita pure una canzone di Billy Joel: si tratta di "Uptown girl" ("And I bet that she knows Billy Joel / 'cause you played her 'Uptown girl'", canta Olivia Rodrigo), successo della star statunitense datato 1983 che negli anni è stato reinterpretato da - tra gli altri - Aaron Carter, Weezer, Westlife, fino ad Alvin and the Chipmunks e il cast della serie "Glee", che hanno fatto conoscere la canzone anche ai giovanissimi. .

A proposito del singolo, Olivia Rodrigo ha detto:

“Il concetto di déjà vu mi ha sempre affascinata e pensavo fosse interessante parlarne in una canzone dove si racconta della complessità delle emozioni dopo la fine di una relazione. Ho iniziato a scrivere e registrare deja vu lo scorso autunno e mi sono davvero divertita nel creare le differenti melodie e il tappeto sonoro che sentite durante tutto il brano".

L'album in uscita il 21 maggio è stato tutto composto durante la pandemia. Olivia Rodrigo ha scritto "Déjà vu" lo scorso autunno: il singolo è stato prodotto da Dan Nigro, suo abituale collaboratore e co-autore, già al fianco di Carly Rae Jepsen e Lewis Capaldi.