I Queen potrebbero seriamente prendere in considerazione l'ipotesi di fare un tour con Miley Cyrus, dopo l'esperienza con Adam Lambert. Chissà che Brian May e soci non l'abbiano già chiamata, dopo l'esibizione di ieri sera in occasione della finale del Final Four, il torneo della pallacanestro universitaria degli Stati Uniti, la NCAA. L'ex stellina Disney, non nuova a omaggi a gruppi e artisti che hanno fatto la storia del rock, ha aperto la sua esibizione sulle note di due classici della band un tempo guidata da Freddie Mercury, "We will rock you" e "Don't stop me now", dopo un accenno di "We are the champions". Ecco il video della performance, qui sotto:

Miley Cyrus negli ultimi anni durante le sue apparizioni dal vivo ha eseguito cover di - tra gli altri - Led Zeppelin ("Black dog" e "Babe I'm gonna leave you"), Pink Floyd ("Comfortably numb" e "Wish you were here"), Beatles ("Lucy in the sy with diamonds") e Metallica ("Nothing else matters"). Nel suo ultimo album, " Plastic hearts ", ci sono duetti con Billy Idol e Joan Jett.