Gianni Morandi: "Bruciature sul 15% del corpo. Per medicarmi mi sedano"

La mano sinistra, quella che fa gli accordi, si muove abbastanza bene. Direi che è quasi recuperata. La mano destra in questo momento è piuttosto debole, dovrò fare molta fisioterapia, ci vorrà del tempo. Bisogna ridarle vitalità, diciamo": Gianni Morandi interrompe il silenzio nel quale si era rintanato dopo l'incidente per il quale lo scorso 11 marzo è stato ricoverato al centro grandi ustioni dell'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere caduto tra le fiamme del braciere con il quale stava bruciando delle sterpaglie nel suo giardino. E lo fa, parlando dal letto d'ospedale, dove dovrà restare ricoverato per almeno altri dieci giorni, in un'intervista concessa al "Resto del Carlino".





Il cantante di Monghidoro, 76 anni compiuti lo scorso dicembre, ha raccontato di doversi sottoporre a delicate medicazioni che richiedono la sedazione:

"Senza l’aiuto dei farmaci non si può resistere a questo dolore. Ogni due giorni mi facevano una medicazione. Ma la medicazione è una cosa molto dolorosa e ti devono addormentare. Capisci che non è facile per un fisico. Io ho anche la fortuna di avere uno spirito positivo, ottimista, e questo mi aiuta".

Morandi ha poi ricostruito la dinamica dellincidente:

"Mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e di trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda. In quei momenti ho pensato solo a salvarmi. Lo spavento è cresciuto dopo, ripensandoci. Arrivi qui, dove sono bravissimi, dove c’è una squadra di persone fantastiche che ti aiuta, che è sempre pronta e tu ti accorgi che sei nelle loro mani".

Poteva andare peggio: