DMX respira da solo, ma le sue condizioni rimangono critiche. A riferirlo è l'avvocato del rapper. Earl Simmons, questo il vero nome di DMX, è stato trasportato d'urgenza in ospedale lo scorso venerdì dopo un'overdose. La notizia è stata data dal sito di gossip e intrattenimento TMZ. Ricoverato ormai da due giorni presso il White Plains Hospital di New York, il rapper - che in un primo momento una delle fonti sentite da TMZ aveva dato in stato vegetativo - non ha più bisogno della respirazione assistita. L'avvocato ha detto:

"È stato portato in ospedale a causa di un infarto. Ora gli è stato tolto il respiratore e respira da solo. Ma restiamo comunque preoccupati: mentirei se dicessi il contrario".

DMX, 51 anni, ha alle sue spalle una lunga lotta contro abusi e sostanze stupefacenti ed è finito più volte in carcere per reati legati alla droga.