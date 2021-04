Come ‘My 1st song’ di Jay-Z ha aiutato Barack Obama durante la sua presidenza

Barack Obama, attraverso un post pubblicato su Instagram lo scorso 24 marzo, ha invitato i suoi follower a inviargli domande o commenti sui temi trattati durante gli episodio del podcast battezzato “Renegades: Born in the USA”, che vede protagonisti l’ex presidente degli Stati Uniti e Bruce Springsteen, i quali - per esempio - nella puntata pubblicata il 22 marzo hanno riflettuto sulla paternità e su cosa significa essere un uomo.

Tra coloro che hanno sottoposto i loro quesiti al già inquilino della Casa Bianca, la società americana di media e intrattenimento Complex ha chiesto a Obama di indicare il verso di una canzone rap che conosce a memoria. Rispondendo alla domanda, Barack Obama ha ribadito che il brano “My 1st song” di Jay-Z è uno dei suoi pezzi preferiti del rapper statunitense e ha raccontato dell’importanza che ha per lui questa canzone, che ha ascoltato durante la sua corsa alla Casa Bianca e nel corso della sua presidenza.

“Ho menzionato un paio di canzoni che anche quando ero in corsa per la presidenza ho ascoltato spesso sul mio iPod. Una di queste era ‘My 1st song’ di Jay-Z, un brano che amo perché parla della difficoltà del solo tentativo di farcela”, ha detto Obama, in una clip condivisa da Complex e riportata più sopra, a proposito della traccia originariamente inclusa nell’album di Jay-Z del 2003, “The black album”. Il già presidente degli Stati Uniti ha poi raccontato: “A volte devi ricorrere a false spavalderia e reprimere le tue insicurezze. Quando ero in corsa per la presidenza, ovviamente, a quel punto non sapevo se ce l'avrei fatta”. Ha aggiunto: