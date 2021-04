Un weekend con i Pearl Jam: guarda il concerto a Hyde Park del 2010

Dopo essersi visti costretti, per il secondo anno consecutivo, a rimandare il tour europeo - compresa la data italiana, ora in programma per il il 25 giugno 2022 a Imola - a causa dell’emergenza Coronavirus, come già annunciato, i Pearl Jam hanno deciso di scusarsi con i fan offrendo loro la possibilità di guardare in streaming gratuitamente un concerto d’archivio di Eddie Vedder e soci.

Dalle 2 del mattino (ora italiana) di oggi, 3 aprile, e fino al prossimo 5 aprile sui canale YouTube e Facebook della band di Seattle, oltre che sulla piattaforma di streaming nugs.net - usata dal gruppo per i precedenti show -, è disponibile la testimonianza video del concerto che la formazione di “Ten” ha tenuto all’Hard Rock Calling Festival presso l’Hyde Park di Londra il 25 giugno 2010.

Ecco il filmato dello show, registrato dalla crew della manifestazione britannica con l’audio remixato da Josh Evans, produttore di “Gigaton”, il più recente album dei Pearl Jam uscito il 27 marzo 2020:

Sul palco dell’Hard Rock Calling Festival 2010 Eddie Vedder e compagni hanno proposto 27 brani, tra cui pezzi estratti dal repertorio della band e alcune cover come quella di “Brain damage” dei Pink Floyd, “Arms aloft” di Joe Strummer e dei suoi Mescaleros. Per l’esecuzione di “Red mosquito”, canzone originariamente inclusa nell’album dei Pearl Jam “No Code” del 1996, la formazione di Seattle ha suonato insieme a Ben Harper.

Ecco la scaletta:

Given to Fly

Why Go

Brain Damage (Pink Floyd cover)

Corduroy

Got Some

Once

World Wide Suicide

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Amongst the Waves

Even Flow



Unthought Known

Nothingman

Arms Aloft (Joe Strummer & the Mescaleros cover)

Not for You

Of the Earth

State of Love and Trust

Do the Evolution

Wasted Reprise

Better Man



Bis:

Just Breathe

Red Mosquito (with Ben Harper)

Black

Porch

Bis 2:

Go

The Fixer

Alive

Yellow Ledbetter