Olivia Rodrigo: esce l’album di debutto della cantante di “Drivers License”

Dopo "Driver's licence”, il brano uscito lo scorso 8 gennaio che ha stabilito alcuni record di vendita e ascolto e con il quale la cantautrice californiana è diventata la più giovane artista ad aver raggiunto il numero uno della Hot 100 di “Billboard”, Olivia Rodrigo ha pubblicato il singolo “Deja vu”.

La canzone, accompagnata dal video diretto da Allie Avital e riportato più avanti, è stata condivisa in concomitanza con l’annuncio dell’uscita del disco di debutto della cantante, nata a Temecula, California, il 20 febbraio del 2003. La prima prova sulla lunga distanza di Olivia Rodrigo, scritta durante la quarantena, arriverà sui mercati il prossimo 21 maggio ed è già disponibile per il pre-order con il titolo provvisorio di “*O*R”. La copertina, la tracklist e il titollo dell'album d'esordio della giovane artista, che nello show di Disney+ "High School Musical: The Musical: The Series” ha recitato nel ruolo di Nini Salazar-Roberts, saranno svelati prossimamenti.

A proposito del brano “Deja vu”, scritto dalla stessa Rodrigo lo scorso autunno e prodotto da Dan Nigro, la cantautrice californiana ,"sponsorizzata" da Taylor Swift, in un comunicato stampa ha detto: “Il concetto di déjà vu mi ha sempre affascinata e pensavo fosse interessante parlarne in una canzone dove si racconta della complessità delle emozioni dopo la fine di una relazione”. Ha aggiunto: “Ho iniziato a scrivere e registrare deja vu lo scorso autunno e mi sono davvero divertita nel creare le differenti melodie e il tappeto sonoro che sentite durante tutto il brano”.

Ecco la copertina del nuovo singolo di Olivia Rodrigo: