Vasco Rossi festeggia l’anniversario dell'uscita di ‘Colpa d’Alfredo’

Era il 3 aprile 1980 quando fece il suo ingresso sul mercato la terza prova sulla lunga distanza di Vasco Rossi, “Colpa d’Alfredo”. Per celebrare il 41esimo anniversario dell’uscita del disco, tornato nei negozi in una speciale edizione da collezione lo scorso 27 novembre per la serie R> Play, dedicata ai quarantesimi anniversari degli album del cantautore di Zocca, il Blasco ha pubblicato oggi - 3 aprile - un post sul proprio account ufficiale Instagram.

“41 anni di ‘Colpa d’Alfredo’! Questo è stato il primo album in cui c'è stata questa presa di coscienza: voglio fare del rock”, si legge nel messaggio condiviso sui social dall’autore di "Vita spericolata”, in cui è riportato un passaggio tratto dal libro scritto dal giornalista Marco Mangiarotti e incluso nel cofanetto deluxe da collezione della recente riedizione di “Colpa d’Alfredo".

Il primo singolo tratto dal disco originariamente dato alle stampe 41 anni fa, definito dall'ingegnere del suono Maurizio Biancani - che ha curato il mastering della ristampa uscita lo scorso novembre - come “l'album della svolta rock di Vasco”, fu “Non l'hai mica capito”, pubblicato come 45 giri il 30 gennaio 1980 e contenente come lato B il brano “Asilo ‘Republic’”.

Con la produzione esecutiva curata dal britannico Alan Taylor, già al fianco di Rossi per i precedenti lavori "Ma cosa vuoi che sia una canzone” (1978) e "Non siamo mica gli americani” (1979), il disco “Colpa d’Alfredo” vide come produttore effettivo Guido Elmi - storico collaboratore di Vasco, scomparso nel 2017 - che suonò anche nell’album percussioni e chitarra.

