Dave Grohl ha incontrato uno dei suoi idoli rock a scuola di sua figlia

A margine dell’intervista rilasciata a Dermot O'Leary per una puntata del programma della seconda emittente della BBC Reel Stories, Dave Grohl ha - tra le altre cose - ricordato di quando ha incontrato per la prima volta uno dei suoi idoli d’infanzia. Il frontman dei Foo Fighters ha raccontato di essersi trovato faccia a faccia con uno dei suoi miti, ovvero Paul Stanley dei Kiss, in una circostanza insolita. Il primo incontro fra il già batterista dei Nirvana e il chitarrista della formazione newyorkese, infatti, non è avvenuto nel backstage di qualche concerto o a una festa a Hollywood, bensì presso la scuola elementare della figlia di Grohl.

Il leader della band di “In your honor” ha narrato di aver scoperto la musica dei Kiss grazie a un cugino più grande e ha spiegato che, dopo aver ascoltato per la prima volta la band di “Dynasty”, ha pensato: “Questo è rock 'n' roll”. Dave Grohl, da adolescente cresciuto con i poster di - tra gli altri - Gene Simmons e soci che tappezzavano le pareti della sua camera, ricordando di quando si è ritrovato a tu per tu con Paul Stanley ha raccontato durante la chiacchierata con Dermot O’Leary - come riportato da Kerrang!:

“Porto mia figlia a scuola e chi c'è all’assemblea? Paul Stanley. Per quanto cercassi di sembrare impassibile, come gli altri papà presenti all’assemblea, mentre i bambini cantavano kumbaya, io ero in piedi accanto all’uomo la cui faccia era raffigurata in uno dei poster della mia stanza quando ero ragazzo. Se non fosse per [Stanley], non so se suonerei la chitarra ora”.

Già nel 2015 il frontman dei Foo Fighters aveva parlato della sua passione per i Kiss, ricordando anche allora di essere cresciuto con le immagini della band newyorkese appese ai muri della sua cameretta. Consegnando l’”ASCAP Founders Award” a Gene Simmons e Paul Stanley durante la trentaduesima cerimonia dei premi conferiti dall'American Society of Composers, a margine del suo discorso, Dave Grohl aveva fatto sapere di essere “un membro del famigerato Kiss Army” e aveva detto: “Ogni mattina mi svegliavo nella mia piccola camera da letto guardando i miei supereroi prima di andare a scuola. Mi hanno aiutato a superare quegli anni e alla fine mi hanno ispirato a seguire questo sogno di diventare un musicista rock ’n’ roll professionista”.