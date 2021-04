Classifiche, tutte le novità della settimana del 2 aprile: Massimo Pericolo in vetta

Massimo Pericolo si prende la vette della classifica degli album più venduti in Italia stilata da Fimi con il suo nuovo disco, “Solo tutto” (qui la nostra recensione). Il rapper di Brebbia (leggi qui l’intervista), inoltre, fa da padrone nella classifica Top Singoli FIMI Top of the Music - dove si riconferma al primo poso “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino - che con le canzoni estratte dalla sua più recente prova sulla lunga distanza occupa gran parte della graduatoria delle nuove entrate.

Oltreoceano Justin Bieber con il suo nuovo album “Justice” scalza dalla vetta della Billboard 200 “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen, rimasto in prima posizione per dieci settimane consecutive. Mentre la UK Charts album vede in prima posizione il nuovo album di Ben Howard, “Collections from the whiteout”.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 26 marzo all’1 aprile 2021, che vede debuttare al primo posto “Solo tutto” di Massimo, segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“Malifesto” di Malika Ayane (9)

“Maxtape” di Nerone (14)

“The Bitter Truth” degli Evanescence (20)

“Smith/Kotzen” di Smith/Kotzen (35)

“Kg0516” di Karol G (68)

“El Dorado” di 24Kgoldn (77)

“Positions” di Ariana Grande (79)

“Walls” di Louis Tomlinson (81)

“Assembly” di Joe Strummer (85)

“Nakamura” di Aya Nakamura (94)

Nella classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 26 marzo all’1 aprile 2021, che vede ancora “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, a farla da padrone è Massimo Pericolo che con le canzoni estratte dal suo nuovo album, al primo posto della classifica dischi più venduti, occupa gran parte della graduatoria delle nuove entrate:

“Cazzo Culo” di Massimo Pericolo, Crookers & Salmo (15)

“Airforce” di Massimo Pericolo, Crookers & Madame (19)

“Casa Nuova” di Massimo Pericolo & Crookers Feat. Venerus (23)

“Stupido” di Massimo Pericolo & Crookers (27)

“Debiti” di Massimo Pericolo & Crookers (31)

“Bugie” di Massimo Pericolo (46)

“G” di Massimo Pericolo & Crookers (47)

“Sai Solo Scopare!” di Massimo Pericolo & Crookers (49)

“Troia” di Massimo Pericolo, Crookers & J. Lord (52)

“Fumo” di Massimo Pericolo & Crookers (54)

“100K” di Massimo Pericolo & Crookers (57)

“Brebbia 2012” di Massimo Pericolo & Crookers (61)

“Montero (Call Me By Your Name)” di Lil Nas X (62)

“Bang Bang” di Massimo Pericolo & Crookers (71)

“Yo No Sé” di Rvfv (76)

“Aggio Perzo 'O Suonno” di Neffa, Coez & Ty1 (84)

“Beautiful Mistakes” di Maroon 5 & Megan Thee Stallion (86)

“Solo Sex” di Massimo Pericolo & Crookers (92)

“Fireworks” di Purple Disco Machine Feat. Moss Kena & The Knocks (93)

“Las Vegas” di Tancredi (99)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Cazzo Culo” di Massimo Pericolo, Crookers & Salmo, alla posizione numero quindici.

La classifica Radio Airplay, che vede “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, segnala come nuovo ingresso:

“Isole viaggianti” di Ornella Vanoni (51)

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto “Io sono Luca” dei Dellai, in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” proprio con il succitato brano. Ecco una versione live del brano registrata dai due fratelli Luca e Matteo Dellai per Rockol:

La classifica Billboard Hot 200 degli album vede debuttare al primo posto “Justice” di Justin Bieber e segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“Chemtrails Over The Country Club” di Lana Del Rey (2)

“The Plugs I Met 2” di Benny The Butcher & Harry Fraud (33)

“Die 4 Respect” di DDG X OG Parker (61)

“No One Sings Like You Anymore, Volume One” di Chris Cornell (78)

“Still Woman Enough” di Loretta Lynn (83)

“We Are” di Jon Batiste (86)

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede debuttare alla prima posizione “Peaches” di Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon, segnala i nuovi ingressi di:

“Headshot” di Lil Tjay, Polo G & Fivio Foreign (42)

“As I Am” di Justin Bieber Featuring Khalid (43)

“Unstable” di Justin Bieber Featuring The Kid LAROI (62)

“Off My Face” di Justin Bieber (64)

“Ghost” di Justin Bieber (66)

“2 Much” di Justin Bieber (68)

“Deserve You” di Justin Bieber (76)

“Die For You” di Justin Bieber Featuring Dominic Fike (81)

“Tombstone” di Rod Wave (82)

“Love You Different” di Justin Bieber Featuring BEAM (84)

“Loved By You” di Justin Bieber Featuring Burna Boy (87)

“Somebody” di Justin Bieber (91)

“Famous Friends” di Chris Young + Kane Brown (94)

La UK Charts album della settimana dal 2 all’8 aprile 2021 vede in prima posizione il nuovo album di Ben Howard, “Collections from the whiteout”, e segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“The Bitter Truth” degli Evanescence (4)

“Promises” di Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra (6)

“Clouds” di NF (12)

“Smith/Kotzen” di Smith/Kotzen (17)

“Stargazer” di Marti Pellow (18)

“Assembly” di Joe Strummer (23)

“Mojo Skyline” di Dust Coda (27)

“Young Shakespeare” di Neil Young (29)

“Keeping Faith - Series 1 and 2” di Amy Wadge (37)

“Soulfly” di Rod Wave (57)

“Who by fire - Luvve Tribute to Leonard” di First Aid Kit (62)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Collections from the whiteout” di Ben Howard, direttamente alla prima posizione.

La UK Charts singoli della settimana dal 2 all’8 aprile 2021, che vede al primo posto “Montero (Call Me By Your Name)” di Lil Nas X, segnala i nuovi ingressi di:

“Good without” di Mimi Webb (17)

“Body” di Russ Millions & Toni Wayne (21)

“Last Time” di Becky Hill (47)

“Tonight” di Ghost Killer Track Feat. D-Block Europe & Oboy (48)

“You all over me (Taylor’s version” di Taylor Swift (52)

“Cloud 9” di Beach Bunny (64)

“Slumber Party” di Ashnikko Featuring Princess Nokia (89)

“How High” di Digdat (90)

“Marea (We’ve Lost Dancing) di Fred Again & Blessed Madonna (96)

“Dancing With The Devil” di Demi Lovato (98)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Montero (Call Me By Your Name)” di Lil Nas X, direttamente al primo posto.

La “Rit Parade di Stefano Cilio”, classifica delle canzoni più suonate in Italia considerando tutte le modalità di ascolto della musica (streaming audio e video, download, radio airplay e identificazioni), presenta due nuove entrate nelle posizioni di vertice.

In quindicesima posizione debutta "Right Now" del gruppo britannico Sophie and the Giants, unico brano internazionale in classifica oltre a "Fireworks" di Purple Disco Machine. Al numero 10 troviamo un'altra canzone sanremese, "Amare" del duo La Rappresentante Di Lista, che porta a undici brani il contingente proveniente dal Festival. Nelle posizioni alte segnaliamo la salita di "Voce" di Madame, che balza al quarto posto superando "Zitti e buoni" dei Maneskin, in discesa al numero 5.

Il podio viene confermato nella sua interezza, con "La genesi del tuo colore" di Irama al terzo posto, "Chiamami per nome" di Francesca Michielin e Fedez al secondo e la terza settimana al numero 1 per "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino, che guadagna ancora una volta il titolo di canzone più popolare in Italia.

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.