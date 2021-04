Trovato morto Patrick Juvet, star della disco music

Patrick Juvet, cantante ed ex modello star della disco music negli Anni '70, è stato trovato morto nella sua casa di Barcellona. Le cause del decesso non sono state ancora chiarite. Sul corpo è stata disposta un'autopsia. Classe 1950, Juvet aveva esordito nel 1971 e l'anno seguente aveva partecipato all'Eurovision Song Contest rappresentando la Svizzera. Tra i suoi successi, "Lady night", "I love America" e "Ou sont les femmes".