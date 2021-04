John Lennon: spuntano filmati inediti di oltre 50 anni fa

Spuntano alcuni filmati inediti di John Lennon risalenti al 1968, più di cinquant'anni fa. Ritraggono il compianto cantautore, all'epoca 28enne, ancora membro dei Beatles, insieme a Yoko Ono nella casa coniugale di John e Cynthia a Weybridge, nel Surrey, a sud ovest di Londra, dove la coppia visse per un paio di mesi proprio nel '68 prima di trasferirsi a Tittenhurst. Sono inclusi nel nuovo video di "Look at me", uno dei brani inclusi nell'album solista "John Lennon/Plastic Ono Band", che il cantautore pubblicò nel 1970.

Le immagini, girate in pellicola 8 mm, sono in bianco e nero. A decidere di diffonderle è stata la John Lennon Estate, che gestisce il patrimonio artistico di Lennon, scomparso nel 1980. Il 23 aprile Capitol/UMe spediranno nei negozi uno speciale cofanetto dedicato ai cinquant'anni di "John Lennon/Plastic Ono Band": prodotto da Phil Spector, il disco conteneva anche "Working class hero", "Isolation" e "God". Tra i musicisti che presero parte alle registrazioni dell'album, che Lennon definì "la cosa migliore che io abbia mai fatto", anche Ringo Starr e Klaus Voormann.