Colapesce e Dimartino ci credono: un concerto a Taormina il 28 agosto

I biglietti sono già in vendita. Ma gli organizzatori avvertono i potenziali acquirenti: i biglietti acquistati per settore corrispondente saranno assegnate successivamente e seguiranno l'ordine progressivo di acquisto, si attendono indicazioni sulla configurazione dei posti secondo l'allestimento del teatro che rispetterà le nuove normative di sicurezza. Tradotto: per le modalità di svolgimento si attendono le disposizioni del governo e delle autorità sanitarie, ma noi ci portiamo avanti. Loro, anzi, si portano avanti: Colapesce e Dimartino, forti del successo di "Musica leggerissima" a Sanremo 2021 e nelle classifiche, hanno annunciato - in una settimana all'insegna delle brutte notizie per quanto riguarda l'estate musicale live italiana - un concerto in programma il 28 agosto al Teatro Antico di Taormina.

I due cantautori lo avevano dichiarato già durante la settimana del Festival: "Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l'ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo". Detto, fatto.

Sul palco del Teatro Antico di Taormina Colapesce e Dimartino suoneranno i brani contenuti all'interno del loro album congiunto "I mortali" (tornato nei negozi dopo Sanremo con tracce bonus, compresa "Musica leggerissima") e anche alcuni pezzi dei rispettivi repertori da solista. Sul palco, ad accompagnarli, ci saranno Adele Altro (Any Other), Alfredo Maddaluno e Giordano Colombo (produttore, insieme a Federico Nardelli, di "Musica leggerissima"). Non solo: ci saranno anche alcuni ospiti.

I biglietti sono in vendita a 34 euro per il terzo settore cavea numerata, a 40 euro per il secondo settore numerato e a 48 euro per il primo settore platea.