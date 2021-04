Scooter Braun vende tutto a Hybe

Hybe, la gigantesca società sudcoreana nata dal riassetto della Big Hit Entertainment e delle sue controllate, ha acquisito la partecipazione del 100% in Ithaca Holdings, il gruppo fondato dal produttore americano Scooter Braun che include il Big Machine Label Group, entità che racchiude diverso servizi di gestione (come la società di edizioni Atlas Music Publishing), etichette e agenzie di management come la SB Projects, alla quale fanno riferimento, tra gli altri, artisti occidentali di spicco come Justin Bieber, Ariana Grande, J Balvin e Demi Lovato. Il valore della Ithaca, che nel 2020 ha ceduto i diritti discografici sui primi sei album di Taylor Swift per circa 300 milioni di dollari, sarebbe valutato intorno ai 330 milioni.

“L'inevitabile unione di HYBE e Ithaca Holdings segna l'inizio di una nuova avventura che nessuno avrebbe mai potuto immaginare”, ha commentato l’ad di HYBE Bang Si-Hyuk: “Le due società lavoreranno a stretto contatto sfruttando le rispettive e comprovate esperienze di successo, oltre che a know-how e competenze per creare una sinergia, trascendere i confini e abbattere le barriere culturali. Non vedo l’ora di apprezzare le infinite possibilità comuni di HYBE e Ithaca Holdings e il nuovo paradigma che la partnership stabilirà nell'industria musicale”.

“Questa sarà la prima volta in cui i sistemi innovativi e l’esperienza di HYBE saranno integrati nel mercato statunitense”, ha commentato Braun: “Questa integrazione ci aiuterà a continuare a promuovere la carriera degli artisti con cui già lavoriamo. Le opportunità globali per gli artisti diventano esponenziali con questa partnership. Questa è un'opportunità per noi per fare la storia e innovare ulteriormente l'industria musicale, oltre che a rivoluzionare il settore. Le sue implicazioni per il business saranno enormi, e per molto tempo a venire. Sono incredibilmente grato per l'amicizia del presidente Bang e per la sua disponibilità a sostenere il viaggio creativo di un artista”.