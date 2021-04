Classifiche airplay, anche EarOne pubblica i nomi degli autori delle canzoni

EarOne - la società italiana di rilevazioni airplay in real time, partner consolidato dell'industria musicale - comunica che le proprie classifiche airplay e le rendicontazioni analitiche elaborate per gli utilizzatori di repertorio musicale si arricchiscono di un asset fondamentale per tutti gli operatori della filiera: metadata completi ed esaustivi relativi ad ogni opera musicale inclusa nella propria library.



Cogliendo spunto dalla proposta del direttore di Rockol Franco Zanetti, che da tempo esorta a dare evidenza e giusto riconoscimento ai creatori di opere musicali, tutte le classifiche airplay di EarOne - straniere, italiane, Sanremo, indipendenti e per genere - condividono ora pubblicamente le informazioni relative ad autori e compositori dei brani monitorati, rendendole visibili sul sito www.earone.it.



Si ricorda inoltre che i report di rendicontazione analitica dell'emesso radiofonico - elaborati per gli utilizzatori che devono riportare lo sfruttamento di repertorio musicale a società di autori e collecting - sono forniti da EarOne con metadata corretti ed esaustivi, frutto di un articolato e lungo processo di raccolta, archiviazione e continuo audit degli stessi con l'intento di offrire il miglior servizio sul mercato per l'identificazione puntuale di ciascun brano trasmesso e la corretta remunerazione degli aventi diritto.

"La parola convince, ma l'esempio trascina": dopo Radio Airplay anche EarOne, l'altra società di rilevazione dell'airplay radiofonico, ha deciso di inserire i nomi degli autori sotto i titoli delle canzoni e i nomi degli interpreti dei brani in classifica.

Rockol saluta con soddisfazione questa innovazione, della quale è stato promotore unico, e ringrazia anche EarOne che ha accolto l'invito da noi lanciato. (fz)