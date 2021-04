St. Vincent pubblica una nuova anticipazione del suo prossimo album, "Daddy's home", in uscita il 14 maggio. Dopo "Pay your way in pain", ecco "The melting of the sun", disponibile da oggi sulle piattaforme di streaming. La cantautrice lo suonerà durante l'ospitata al "Saturday Night Live", in programma di varietà - tra i più seguiti oltreoceano - in onda ogni sabato sera sulla NBC, negli Stati Uniti:

"Daddy's home" arriva a tre anni dal precedente "Masseduction". L’album è stato prodotto da Annie Clark (vero nome di St. Vincent) e Jack Antonoff, registrato da Laura Sisk, mixato da Cian Riordan e masterizzato da Chris Gehringer. La musa dell'album è Candy Darling, icona transgender che ha lavorato in molti dei film di Andy Warhol e appare sulla copertina di "I Am A Bird Now" di Anohni: "Mi sono davvero innamorata di Candy Darling. Avevo un'amica che la conosceva ed era al suo capezzale quando morì. Penso a quella sua foto davvero iconica con tutte quelle rose intorno al suo letto d'ospedale. Mi piace pensare di renderle omaggio e spero di canalizzare un po' della sua energia", ha detto St. Vincent.