Lady Gaga ora promuove champagne

Mentre a Roma continuano le riprese di "Gucci", il film biografico di Ridley Scott sulla vita e la morte (per omicidio) di Maurizio Gucci, che la vedono impegnata sul set nei panni di Patrizia Reggiani, Lady Gaga annuncia una collaborazione con lo storico brand di champagne Dom Pérignon che prevede una campagna pubblicitaria, delle bottiglie in edizione limitata e anche una scultura disegnata dalla stessa popstar insieme allo stilista e direttore artistico Nicola Formichetti. Ad annunciarlo è stata la stessa Lady Gaga sui suoi canali social ufficiali. I dettagli completi della partnership saranno svelati il 6 aprile.

Non è la prima volta che la voce di "Poker face" collabora con grossi brand. In passato sfilò anche come modella: nel 2011 in occasione del salone di Thierry Mugler a Parigi indossò gli articoli della collezione d'abbigliamento dello stesso Nicola Formichetti. Nel 2017 sfilò sulla passerella della sfilata di Marc Jacobs. La cantante è amica di Giorgio Armani e di Donatella Versace (a lei ha pure dedicato "Donatella", brano contenuto nell'album "Artpop" del 2011) e ne ha indossato i vestiti durante tournée e altre apparizioni pubbliche. Nel corso della sua carriera fino ad oggi ha realizzato campagne pubblicitarie per - tra gli altri - Versace, Tiffany & Co., Tudor e Valentino.