L'unica e indimenticabile Gabriella Ferri

Il 3 aprile di diciassette anni fa Gabriella Ferri moriva cadendo da una finestra della sua casa di Corchiano, in provincia di Viterbo. Finiva così, tragicamente, all'età di 61 anni (era nata il 18 settembre 1942) la vita di una artista che è stata tanto grande quanto tormentata. La Ferri, nata nel popolare quartiere del Testaccio, è stata una mirabile interprete della canzone romanesca. Oltre alla canzone ha recitato in alcuni film ed ha avuto esperienze in televisione. La ricordiamo proponendo alcune delle sue migliori e più note interpretazioni.

“La società dei magnaccioni”

“Barcarolo romano”

“La povera Cecilia”

“E’ tutta robba mia”

“Ti regalo gli occhi miei”

“Se tu ragazzo mio”

“Ciccio formaggio”

“Sinno’ me moro”

“Sempre”

“Te possino dà tante cortellate”

“Remedios”

“Dove sta Zazà”

“Via Rasella”